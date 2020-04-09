Госэкзамены и защиты дипломов в 2020 году решили не отменять

09.04.2020, 21:53, Новости дня

Минобрнауки не будет отменять в 2020 году государственные экзамены и защиты дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, поскольку есть возможность провести их в онлайн-формате, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Мы исходим из того, что все экзамены, даже выпускные или квалификационные экзамены, защиты дипломов – абсолютное большинство можно организовать онлайн. Как поступление, так и сдачу», – передает ТАСС ответ министра на вопрос могут ли быть отменены экзамены.

Напомним, в среду министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) отменен не будет, первый экзамен начнется 8 июня.