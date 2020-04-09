Производство бензина в РФ резко сократилось

09.04.2020, 21:53, Новости дня

За первую неделю апреля в РФ на 18,9% снизилось производство бензина пятого экологического класса, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

С 1 по 7 апреля производство бензина упало до 648 тыс. т. Неделей ранее этот показатель составлял 799,3 тыс. т. Снизилась и отгрузка бензина на внутренний рынок – до 554,2 тыс. т (минус 11,6%). В Минэнерго сообщили, что по информации на 6 апреля товарные остатки выросли на 6% до 1,8 млн т.

Кроме того, снизилось производство дизельного топлива. За первую неделю апреля оно составило 1,45 млн т (падение на 6%). Поставки на внутренний рынок упали на 10,3%, до 675 тыс. т, пишет РБК.

Минэнерго сообщает, что «ситуация с топливообеспечением» в РФ остается стабильной, «предприятия нефтепродуктообеспечения», АЗС и аэропорты «обеспечены топливом в полном объеме». Отмечается, что «запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток».

Росстат при этом сообщает, что с 30 марта по 5 апреля сокращение производства бензина составило 8,9% (до 721,5 тыс. т), дизтоплива – около 2% (до 1,6 млн т).

В Российском топливном союзе заявили, что производство топлива падает из-за падения спроса после введенных мер по самоизоляции.

Средние потребительские цены на бензин с 30 марта по 5 апреля снизились на 1 копейку по сравнению с предыдущей неделей и составили 44,92 рубля за литр. Росстат сообщает, что в Москве бензин подорожал на 0,3%, до 46,9 рублей за литр.

6 апреля РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство может временно запретить импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.