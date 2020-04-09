Мнение: Письмо: “Так что очень благодарна”

09.04.2020, 21:50, Разное

В идеале, когда человек обращается к вере, то есть к Вере, это должно помочь ему формировать хорошие границы.

Понимание, что есть Бог, мир – Его творение, на все Его воля, а воля человека начинается и заканчивается на очень маленьком отрезке – это и есть хороший локус контроля.

Именно это – хороший локус, делающий из киселя личность.

Человек несет ответственность за свое поведение, свои помыслы и желания, за свой труд и соблюдение законов, а все, что вне его границ, должен принимать как волю Божью, без роптания, не лезть со своим штурманством мимо границ, не возноситься в короне и не думать, что его воля может царить над чем-то в мире, кроме его собственных дел.

Но у религиозных людей очень часто получается наоборот. Они могут считать себя очень верующими, но при этом видят Бога – кем-то у себя на посылках, ожидают угодничества святых (как например, Святого Николая считают не угодником Бога, а своим угодником), а всем людям вокруг навязывают свою волю, словно Бог их назначил своей правой рукой, вещают свои глупости, считая, что озвучивают слова Божьи, творят все, что возжелала их левая нога, словно ногу их благословил Бог. И мнят себя при этом огромными, “по образу и подобию Его”.

Из-за паршивых границ и короны они в слиянии с Богом и считают себя его продолжением. Точнее его своим.

И ситуация получается намного хуже, чем у многих атеистов с плохим локусом. Те потихоньку рулят миром, пока санитары не видят, а эти, вооружившись Библией, открыто объявляют всем, чего хочет Бог, словно его глашатаи.

Вот в этом письме – супер-Штурман. И что толку в ее религиозности для нее и окружающих? Только кормит корону идеями своей духовности.

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Добрый утро, уважаемая Эволюция!

Спасибо большое за Ваш труд!

Читаю Ваш блог полгода, прочла книгу (перевод за неё сделала сегодня), делаю упражнения на локус, границы и реальность около 3 месяцев.

Это помогает мне в какой-то мере видеть реальность. Буду очень благодарна, если удастся попасть на разбор.

(Делать упражнения бесполезно, если не снять корону, как бесполезно исполнять церковные ритуалы, не понимая их смысла)

Мне 42 года, в разводе 5 лет. Развод был тяжёлым. Брак длился около 5 лет. Изначально было большое неравенство в социальном плане: я – работала руководителем отдела в компании, он – рабочим. Знали друг друга в детстве, родители дружили, это сыграло определенную роль.

Я была в плохом состоянии, а он как-то сразу принялся ухаживать. Мне было неинтересно, а он был очень заботлив. В общем, в один из вечеров несколько месяцев спустя я его оставила у себя. Формулирую именно так, как ощущала тогда. Вижу сейчас насколько это все глупо. Около полугода спустя мы поженились. Я спустила все свои сбережения на свадьбу. Хорошо, хоть не в кредит, как Рапунцель в ФС. А так очень схожа история.

(Она замечает сходство с историей Рапунцели и Вани, но не замечает, что Рапунцель сама вцепилась в Ваню, только поэтому стала лошадью в короне. Себя автор считает плюсующей, как и Рапунцель считала, а сама была в неотрефлексированном минусе, поэтому и сливалась, как автор)

Полгода спустя я уволилась. Надоело кормить его и его родственников. Он похандрил, но потом взялся за работу. Стал прорабом. Я занялась бизнесом. Поначалу было тяжело, но потом стало получаться и у него, и у меня.

(Она как “ведическая жена” бросила работу, чтобы муж начал зарабатывать. И у нее получилось! На самом деле ее ресурс работы тоже был убогим, иначе бы не бросила работу, и с бизнесом у нее ничего не получилось, хотя она и будет сочинять. Опишите, как ЗВ и корона помогли ей угробить все ресурсы, точнее их зачатки)

Но мы стали отдаляться. И в какой-то момент, когда выживать в плане финансов уже не надо было, начала вылезать пустота. Ничего общего. Я искала способы уравновесить, стать более женственной, вдохновляющей, захотеть его хотеть и вообще жить. Ибо хандра моя уже распространялась на другие сферы.

(Когда она бросила работу, все стало налаживаться, на ее взгляд. Но загвоздку она видит в том, что она его не хотела. Плюсовала типа очень, хоть и старалась махать юбками и училась быть женственной. Опишите мусор в голове этой Ученицы)

В поисках счастья я стала искать Бога, крестилась. Это дало надежду. Но болото, в котором мы были в тому моменту превратилось в шторм.

(Крестилась, чтобы Бог помог ей наладить отношения с мужем. Но Бог не стал ей золотой рыбкой почему-то)

Я влюбилась в другого. Заоблачная ОЗ. Я и не посмела бы, он обратил внимание. Я чуть с ума не сошла от счастья. А потом от потери: помимо внутреннего нельзя – развод родителей, не хочу повторения, сомнений -все же здесь уже было, что терять, появились внешние, или как я их в тот момент воспринимала – вера моя и того, другого не позволяла. В общем, в день когда заявление на развод должны были подавать, другой сказал не надо.

(Здесь она что-то сумбурное и даже сумеречное бормочет, как заклинание, но по сути – захотела другого мужика и решилась поэтому развестись с этим, но тот ее послал)

Хандра моя стала расти, и заполнять все. На фоне этого посыпался бизнес. Сдёрнула мужа на переезд в другой город. Страстно хотела забеременеть, не вышло. Влезли в ипотеку. Длилась эта агония примерно пару лет, накатывало с определённой периодичностью, муж уговаривал, мое неуважение и презрение к нему росло. В конце концов ушла в никуда.

(Беременеть раньше надо было, сразу, как вышла замуж, а если не получалось, лечиться. В более молодом возрасте это обычно возможно. Но такие как автор решают забеременеть в сорок лет и позже, когда поезд уже ушел. И опять у нее иллюзии, что были ресурсы и было чему посыпаться, и что муж ее держал в браке, а она его презирала. Все время кормит свою корону и выращивает ЗВ, чтобы примотать им корону. Никакой скромности и поэтому никакого ясного взгляда на ситуацию)

Родители в шоке были, и друзья, и в церкви, ибо с виду мы выглядели вполне себе неплохой парой. Но несмотря на полное разрушение жизни, я жила наконец без лжи.

(Даже в церкви все были в шоке. И ангелы замерли на небе наверное и едва не попадали вниз. Всем есть дело до ее развода. Она – звезда)

Пыталась строить отношения. Тщетно. Примерно год спустя, начала восстановление в церкви. Одновременно пошла на терапию. За последние 3,5 года во Христе, с терапией, а с недавнего времени с Вашим блогом удалось выровнять многие сферы жизни.

(На терапию поплелась, в церковь пошла, в блог притащилась, и думает, что это и есть восстановление. Восстановление – это собственный труд, активный, волевой, в седьмом поту. А не детский сад с нянечками)

Вышла снова на наёмную работу. Продажи. Больше года на удаленке. Стала чувствовать себя уверенно в этом. Закрыла долги, сделала подушку безопасности, начала инвестиции. Снимаю жильё, коплю на приобретение.

Йога, зал, нормальное питание позволили восстановить здоровье, сильно обрушенное после развода.

(Не понятно, почему ее здоровье так обрушилось после развода. Она так мечтала избавиться от мужа вроде. Никогда его не хотела, а потом презирала все больше и больше якобы. До сих пор не осознала его значимость)

Тоска моя прошла не сразу, пару лет нет совсем.

С родителями, родственниками сейчас в близких, тёплых отношениях.

Подруги и друзья мои, в принципе, не дали потерять себя окончательно когда-то, сейчас – ещё ближе. Правду говорят, когда надо.

Искусство запустила в свою жизнь заново, со знакомством с Вашим блогом.

(Кипит жизнь, в общем. Окружила себя няньками. Надеюсь, что она действительно немного улучшила свою экономику, а не только друзья-родня-терапевты-церковь опору ей создают)

В церкви у меня есть служение. Сначала с маленькими детьми, сейчас с подростками.

В общем, жизнь сейчас ощущаю достаточно полно и ярко. Чувствую благодарность за все, что есть.

Вопрос у меня по-прежнему в отношении любви.

По возвращении в церковь я сначала зализывала раны, спустя год начала строить. Сначала по большей части иллюзии. Потом были отношения, где много ожидала и штурманила, а потом отмораживалась.

(Опять она видит проблему не в том, что не умеет вызвать симпатию из-за своего штурманства, а в том, что сама отмораживается. Авторы, если вы не уберете свой ЗВ, если не будете видеть, что вы не нужны, вы не сможете научиться быть нужными)

Потом чуть больше года назад встретились с А. Он старше на 10 лет, из другой страны, симпатичный. Когда-то был лидером в нашей общине. Потом болезненный развод, уход отовсюду. Поменял профессию. В общем, много общего. Общались по видеосвязи. Через месяц рассказал о серьёзных финансовых затруднениях и вообще обо всем, меня это не испугало. Все решаемо, если решать. Через 3 месяца стали официальной парой. Общались много, узнавали друг друга. Я попросила, чтобы он какой-то план по выходу из своих затруднений составил, попросил помощи в этом, у нас можно получить серьёзную мудрую поддержку.

(Он ей пел песню Мертвого Жука, но Штурман не напугался)

Поехали вместе вожатыми в детский выезд. Я увлеклась им ещё больше, увидела как он хорош с детьми, с людьми. Он во мне разочаровался. Говорит, не доверяла, один раз поспорили, вроде как напомнило ему это прошлый брак. Я действительно была напряжена: ответственность за 10 9-летних детей, плотный режим, недосып. Плюс его некоторая расслабленность: не спать половину , например, из отведённых 6-7 часов. В общем, были у нас трения.

(Она им увлеклась больше, он стал больше пятиться, увидев, какой она адский Штурман)

Я просила прощения и там, и после. Но он закрылся. Около месяца-полутора мы разбирали по косточкам всю эту ситуацию со всеми, с кем можно было. В конце концов мне поплохело. Я как-то холодным взглядом что ли посмотрела на всю ситуацию. На его долги и кучу проблем, которые он не решает, и непонятное отношение ко мне, на риски, которые нужно идти, если ехать к нему, чтобы строить отношения дальше.

(Ну вот ее корона – во всей красе. Он совсем разочаровался, слал ее лесом, она просила прощение у него, бегала по церковной общине и всем жаловалась, позорилась. А когда устала бегать, опять начала свой зеленый виноград на корону наматывать. И посмотрите как. Решила не ехать к нему, решила не строить отношения с ним. А кто ее звал? В общем, бежать, роняя тапки, решила)

Плюс, я могу косячить и посерьёзнее, чем это было на этом выезде, я каялась в этом и в предыдущие выезды и на работе начальники вытерпели от меня много, пока я в адекват пришла.

(Начальники терпят от нее многое, трепещут)

Расстались. Он не ожидал. Пытался вернуть. И не один раз. Несколько раз приезжал в Россию. В последний его приезд поняла, что бегать мне не стоит, нужно поговорить. Поговорили. Сказала все как есть. Увидела и свои обиды. Покаялась. Полегчало и мне, и ему. Больше не тянет эта история.

(Когда она отлипла от него после того, как долго умоляла о прощении, он почувствовал вину, переживал за нее. Поэтому и успокоился после беседы с ней. Но она так и осталась во мнении, что он очень хотел ее вернуть)

Сейчас я не влюблена. Общаюсь с несколькими мужчинами. Где-то я проявляю инициативу, где-то отвечаю. В общем, спустилась из башни и учусь жить без короны. Задним числом пока вижу картину, себя, партнёра, особенно если нравится.

(Она думает, что сидела в башне)

Беспокоит меня невлюбленность. Видимо, столько лет кидало из аддикции в аддикции, что жить без пузырьков шампанского в голове совсем отвыкла.

(С мужем она тоже аддикцию признает все-таки? А до этого описывала, как плюсовала и презирала его. Вот она непрерывно врет. Зачем ей стоять перед иконой на коленях, лицемерно, если все ее помыслы посвящены кормлению короны и раздуванию собственной мнимой значимости?)

Тем не менее вижу плоды более скромной жизни, что как-то легче стало с людьми.

И на работе, с коллегами, с начальником, да и в романтическом плане попонятнее чуть-чуть. Так что очень благодарна за Ваш труд!

(Автор, да зачем мне ваши благодарности, когда я вижу, что ничего в голове у вас не осело под короной?)

Уважаемая Эволюция, если Вы посчитаете достаточным мой уровень границ, добавьте меня, пожалуйста, в друзья.

(Уровень границ – на дне морском)