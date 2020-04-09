Названа причина взрыва в бизнес-центре в Москве
09.04.2020, 21:48, Новости дня
Причиной взрыва в бизнес-центре «Панорама» в Москве стал сломанный бойлер, сообщил источник в экстренных службах города.
«По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при ремонте бойлера», – сказал собеседник ТАСС.
Источник агентства отметил, что в результате ЧП пострадала одна женщина, у нее выбило зуб.
В пресс-службе ГУ МЧС по столице уточнили, что причиной взрыва стала разгерметизация кислородного баллона, которая произошла в ходе ремонтных работ.
Напомним, в четверг в здании бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице в Москве произошел взрыв, строение расположено напротив посольства Словакии.
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