Личное: Ребята, не отчаивайтесь!

09.04.2020, 21:45, Разное

Выписавшись из больницы, вечный комсомолец-нашист Лев Лещенко решил оправдаться перед народом, а заодно и в него поплевать.



Фото: РБК

Написал большое, как он сам называет этот словесный понос, эссе.

Приведу лишь выдержки из него, а заодно и надаю словом по лоснящимся комсомольским щам Льва Валерьяныча.

Поехали!

Лещенко заявил:

Слава богу, ни один человек из моего окружения, включая музыкантов, которые летали со мной в Америку, друзья, с которыми я виделся, никто не заболел. Заболел я, возможно.



Дьявол — в деталях. Детали — в словосочетании «из моего окружения».

Лещенко уверен: людей из своего окружения — друзей и музыкантов — он не заразил. Допустим, это правда, хотя у большинства людей коронавирус протекает либо с минимальными симптомами, либо без симптомов вовсе.

Человек с сильным иммунитетом коронавирус подцепит, перенесёт его на ногах и благополучно передаст окружающим. Среди этих окружающих обязательно окажутся те, у кого иммунитет — послабее. Они-то и будут болеть тяжело. Некоторые из них умрут.

По статистике, из 100 заболевших коронавирусом умрут четверо.

Однако певун ртом об этих людях даже и не думает. Если Лещенко о ком-то и печётся, так это — исключительно о своём окружении: семья, друзья.

А как же люди, которые катят за его старой, прилетевшей из Америки жопой чемодан в аэропорту?

Как же водители? Официанты? Консьержи? Маникюрши? Парикмахеры? Лещенко о простых людях, которым не повезло оказаться возле него, и не думает. Чихнул на смерда — да и хер с ним! Так, что ли, получается?

Дальше Лещенко совершенно наглым образом приравнивает собственную нужность к нужности людей важнейших профессий и ноет о своей вынужденности ходить на работу.

Сколько людей вынуждены ходить на работу! И я ходил, и Надя (Бабкина). Что такое самоизоляции? Могу себе позволить, а могу и не позволить. И журналисты работают, и телевизионщики сидят в своих студиях, и люди на производствах, машинисты метро, водители транспорта, продавцы у прилавков аптек и магазинов. А врачи, которые сейчас на передовой!

В разгар пандемии неисправимый конъюнктурщик Лещенко поставил себя со своими комсомольскими песенками в один ряд с врачами, машинистами, продавцами!

Мои дорогие, кому из вас песенки Лещенко так же необходимы, как лекарства, еда, медицинская помощь? Никому? Я правильно угадала?

А как вам нытьё Лёвы о том, что он вынужден — вы-нуж-ден, от слова «нужда» — ходить на работу?!

Пожалуй, приведу цитату Лещенко из его интервью Максиму Галкину:

В 97 году я занимался всякими перестроечными делами… Начинал развивать бизнес. О нем мы говорить не будем, хотя он у меня есть, и еще какой. Большой лесопромышленный комплекс.

Большой лесопромышленный комплекс — это помимо корпоративов, концертов в Кремле и не только.

Оказывается, проигнорировать распоряжение о самоизоляции и потащиться в ящик и на тусовки Лещенко заставила нужда.

Несмотря на предписание сидеть дома всем вернувшимся из США гражданам, звездун категории «А» и собственник крупного лесопромышленного комплекса вынужден ходить на работу. Точно так же, как и простой врач, машинист, фармацевт.

Что, съели?

На этом Лещенко не остановился и разыграл любимый сценарий тупых влагалищ: состроил из себя жертву.

Ситуация меня очень задела. Какая-то вакханалия развернулась на чужом горе. Поэтому я буду сумбурить, потому что мысли и чувства переполняют.

Это не он попёрся плеваться коронавирусом в люди. Это злые люди — «серая биологическая масса» — его оплевали. Вот так вот.

Такие люди должны быть в обществе изгоями! Их надо в лес палками гнать, от людей подальше, – извиняюсь за такую резкость, конечно. Такие как раз и разрушают все вокруг, загаживают наши подъезды, пишут на стенах всякие гадости, это просто серая биологическая масса, иначе не могу их назвать.

Не нравится поведение Лещенко? Вы — «серая биологическая масса», которую «надо в лес палками гнать», ясно вам?

Ну, и напоследок, Лев Валерьяныч поблагодарил врачей за отличную заботу о его конъюнктурной и, на мой сугубо личный взгляд, общественно бесполезной заднице.

Ощущение, что ты не один, окружен заботой, сильно помогало, поддерживало, и в какой-то степени даже облегчало совершенно героическую, беззаветную работу замечательных врачей.

Если ваш любимый пожилой папа вдруг свалится с короной, как думаете, ему будут помогать так же, как помогают Лещенко? За жизнь вашего папы, в принципе, будут бороться? К аппарату ИВЛ — сколько, кстати, их там в вашем городе? Два? Двенадцать? — его подключат или бросят, в лучшем случае, на больничной койке играть в жестокую игру на выживание?

Ребята не отчаивайтесь. Мне 78 лет, я собрал все силы, я преодолел – так надо воспринимать даже самые тяжелые вызовы.



Лёжа в лучшей инфекционной больнице страны, под наблюдением лучших врачей, будучи вовремя подключённым к аппарату ИВЛ, Лещенко считает, что он «преодолел» коронавирус и просит вас не отчаиваться.

Вам есть что сказать Льву Валерьянычу?

Лично мне — есть что: ходи-ка ты, Лёва, в жопу!