 

Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

09.04.2020, 21:30, Новости дня

Британский премьер Борис Джонсон переведен из реанимации в обычную палату, сообщил офис глав правительства.

«Премьер-министр сегодня вечером был переведен из реанимации обратно в палату, где будет находиться под внимательным наблюдением на раннем этапе выздоровления. Он в отличном настроении», –  сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя канцелярии.

Напомним, накануне сообщалось, что состояние госпитализированного с коронавирусом премьер-министра улучшилось.

Эксперты отмечают, что тяжело заболевший Джонсон недооценил угрозу коронавируса. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что коронавирус оставил Британию без лидера.



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