Экс-замглавы МВД допросили по делу его подчиненных Краковского и Бирюкова

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09.04.2020, 21:30, Новости дня

Следователи допросили бывшего заместителя главы МВД – экс-начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова по уголовному делу в отношении двух его арестованных подчиненных – Александра Краковского и Александра Бирюкова, сообщил источник.

Краковский и Бирюков обвиняются в коррупции. «Романов был допрошен в рамках расследования уголовного дела в отношении двух арестованных его заместителей Краковского и Бирюкова. Его статус на сегодняшний день – свидетель», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин снял генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.

Напомним, в рамках уголовного дела были арестованы заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков, замначальника следственного департамента МВД генерала Александр Краковский и следователь МВД по особо важным делам Александр Брянцев.

СК предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями Краковскому, Бирюкову и Брянцеву, задержанным по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.



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