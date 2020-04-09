Ученые нашли превращающие клетки в “зомби” вирусы

09.04.2020, 21:30, Разное

Американские исследователи в ходе исследования обнаружили новых тип неординарных генов, которые входят в группу больших вирусов, сопоставимых по размерам с бактериями. По словам исследователей, их особенностью является способность к перестройке метаболизма клетки-хозяина, трансформирующей её в некое подобие “зомби”.

По словам ученых из Вирджинии, упомянутые вирусы гигантского размера имеют огромное разнообразие генов, которые задействованы в процессах клеточного метаболизма. Таковыми, к примеру, являются поглощение питательных веществ или азотный метаболизм. Во время проведения опытов исследователями были зафиксированы гены, которые приобретаются во время горизонтального переноса таких участков ДНК. Это дало понимания механизма получения инфекционными агентами макромолекул от зараженных носителей. С другой стороны, подобная динамика показала наличие эволюционных изменений в генах, свидетельствующих о наличии взаимодействия между микроорганизмами и их “хозяевами”.

Последствием подхватывания одноклеточным организмом такого вируса становится перестройка основополагающих физиологических сторон объекта. По мнению специалистов, открытие заставляет пересмотреть устоявшиеся взгляды на вирусы и рассматривать их влияние на функциональное изменение инфицированных организмов. Об этом пишет издание Science Alert.