“Феномен Николаевской области”. В Минздраве рассказали, нашла ли специальная комиссия COVID-19 в регионе

09.04.2020, 21:20, Новости дня

Комиссия Министерства здравоохранения Украины провела в независимой лаборатории контрольные исследования образцов больных пневмонией из Николаевской области и убедилась в правильности алгоритма действий местных медиков. Об этом на брифинге в Николаеве 9 апреля сообщил заместитель министра, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Брифинг транслировал телеканал “112 Украина”.

“Сегодня мы отбирали в инфекционной больнице образцы у больных с пневмонией и доставляли их в другую лабораторию, чтобы провести перепроверку результатов, убедиться, что не было указания скрывать данные… Пришедшие данные подтвердили семь отрицательных результатов. У больных с пневмонией нет COVID. Еще четыре теста мы ждем”, – сказал Ляшко.

По его словам, комиссия обратила внимание на относительно небольшое количество тестов на коронавирус, которые были взяты в регионе. Это объясняется уменьшением числа заболеваний пневмониями по сравнению с аналогичным периодом минувших лет, пояснил главный санврач.

Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано заражений коронавирусом.

7 апреля Ляшко заявил, что представители Минздрава и эксперты-вирусологи проверят “феномен Николаевской области”, чтобы установить, реальна ли картина с отсутствием заболевших COVID-19 “или, возможно, где-то есть нарушение алгоритмов”.

6 апреля начальник управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью Николаевской облгосадминистрации Елена Иваненко заявила изданию “ГОРДОН”, что в регионе были подозрения на коронавирус, но ни одно из них не подтвердилось. По ее мнению, благоприятная эпидемиологическая обстановка в области может быть связана с повышенным контролем за гражданами, которые вернулись из-за границы.

По состоянию на утро 9 апреля коронавирус в Украине подтвержден у 1892 человек, из которых 57 скончались, 45 выздоровели.