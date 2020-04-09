Данные о распространении коронавируса дают основания для осторожной надежды – Меркель

09.04.2020, 21:20, Новости дня

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 9 апреля заявила, что данные о распространении коронавирусной инфекции в стране дают основания “для осторожной надежды”. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом она подчеркнула, что ситуация остается “хрупкой”, поэтому необходимо возвращаться к нормальной жизни “маленькими шагами”, постепенно снимая ограничения.

Меркель призвала граждан не ослаблять бдительность и придерживаться требований карантина во время празднования Пасхи. В то же время она высказала мнение, что необходимости в ужесточении карантина сейчас нет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших в мире превысило 1,5 млн человек, из которых 90 057 умерли, 340 630 выздоровели.

Германия по количеству инфицированных занимает четвертое место в мире (114 тыс.), при этом количество погибших в стране существенно ниже (2,3 тыс.), чем в других самых пострадавших от коронавируса странах.