 

В Нью-Йорке резкий спад количества новых заболевших COVID-19, но суточные потери достигли максимума

09.04.2020, 21:20, Новости дня

В штате Нью-Йорк резко снизилось количество новых пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, число людей, поступивших в больницы за последние 24 часа, упало до минимума с начала вспышки болезни, пишет Reuters.

По мнению Куомо, это свидетельствует о том, что меры по социальному дистанцированию работают.

В то же время количество летальных случаев в штате за последние сутки достигло рекордного уровня – скончалось 799 человек. Общее количество жертв инфекции достигло 7067 человек (это примерно половина от всех случаев смерти от коронавируса в США).

Комментируя снижение числа новых заболевших, губернатор заявил, что Нью-Йорку удалось “выравнять кривую”, но предостерег от ослабления карантинных ограничений. Он напомнил, что пандемия испанского гриппа в начале XX века проходила в три этапа. Куомо считает, что такое же развитие событий может спровоцировать и несвоевременная отмена карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Reuters, в США зарегистрировано 443 499 случаев заражения коронавирусом, из которых скончались 15 720 человек. В штате Нью-Йорк, самом пострадавшем штате Америки, более 159 тыс. заболевших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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