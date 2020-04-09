Месси не собирается переходить в “Интер”

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09.04.2020, 21:18, Новости дня

Лидер "Барселоны" Лионель Месси заявил, что не собирается переходить в "Интер". Ранее на одном аргентинском сайте появилась информация, что Месси может продолжить карьеру миланском клубе.

В аргентинской прессе появилось сообщение об интересе "Интера" к Иесси. Также говорилось о возможном возвращении аргентинца в родной клуб "Ньюэллс Олд Бойс". Но сам Лионель незамедлительно отреагировал на появившиеся слухи. "Это неправда. Я не собираюсь переходить в "Интер". Также я не собираюсь возвращаться в "Ньюэллс Олд Бойс", — написал Месси на своей странице в социальной сети.

Контакт Лионеля Месси с "Барселоной" истекает в следующем году. Пока аргентинец, проведший всю карьеру в "Барсе", не спешит ставить подпись под новым договором.



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