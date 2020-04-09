Новый экипаж МКС готовился с усиленными мерами безопасности

09.04.2020, 21:18, Новости дня

Новый экипаж МКС перешёл на борт станции. На орбиту двух российских космонавтов и одного американского астронавта доставил космический корабль "Союз", запущенный сегодня утром с Байконура.

Кому в изоляцию на месяц в квартире, а кому и полгода — без магазинов и собак. Предполетные запреты космонавтов в этот раз строже обычного: общее фото можно, но только без рукопожатий. На стартовой площадке лишь техники в масках. Даже родные остались дома.

"Мы шутили, что, в отличие от обычной подготовки, на карантине находился не только экипаж, но и весь мир. И поэтому на проводах экипажа было меньше народу, чем обычно, меньше гостей приехало из-за рубежа", — рассказал Сергей Крикалев, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса", Герой России, Герой Советского Союза.

Четыре недели карантина вместо двух — это в Звездном городке. Потом еще полмесяца на Байконуре. И пресс-конференция без журналистов, в онлайн-режиме.

"В этот раз в качестве меры безопасности мы с комиссией общались примерно так же, как с вами сейчас — через стекло, через микрофон и через камеру. Все меры принимаются, чтобы мы приехали на станцию в добром здравии", — говорит Анатолий Иванишин, командир корабля "Союз" МС-16, Герой России.

"Персонал, который общался с экипажем — инструкторы, врачи — они проходили не только термометрию, но они проходили и тесты на наличие коронавируса", — сообщил Олег Котов, летчик-космонавт, Герой России.

Редкий случай: экипаж заменили за месяц до старта из-за травмы одного из космонавтов. подготовку дублеров пришлось ускорять. А их личные вещи космический грузовик привезет на орбиту только через две недели.

"Фотографии Константина Эдуардовича Циолковского, Королева, Гагарина, Леонова — я с собой взял их. Книги с собой никакие не брал, у нас ограничение по личным вещам — килограмм", — отметил Иван Вагнер, бортинженер корабля "Союз" МС-16.

Из-за вируса они не попали к кремлевской стене, но остальные традиции — как положено: цветы каменному Гагарину, новые деревья — Аллее космонавтов и конечно песня — самим себе в дорогу.

Это первый полет экипажа на новой ракете "Союз"-2.1а. Потому, кстати, и не с "гагаринского старта", которому нужна модернизация.

Носитель впервые собран без украинских комплектующих. На нем новая система управления, которая дает точность вывода на орбиту в пять километров. Раньше было 40.

"Топлива остается на борту, привезенного этой ракетой, гораздо больше. Значит, возможности по корректировке у нас расширяются, по корректировке даже самой станции. А это возможности работоспособности, продолжения полета и безопасности, в том числе", — сообщил Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", заслуженный военный летчик.

А еще этот старт может стать последним с Байконура для американцев. Они после десяти лет перерыва возвращаются к запускам с мыса Канаверал.

"Для международного сотрудничества это очень важно, когда будет несколько способов доставки экипажа на орбиту. Это очень трудная работа — безопасно отправить человека в космос. И наши российские коллеги прекрасно с этой работой справились", — отметил Кристофер Кэссиди, астронавт, бортинженер корабля "Союз" МС-16.

Совместную работу, впрочем, прекращать не собираются.

Вместе в этот раз они проведут 52 эксперимента за 196 дней полета. Через шесть часов после старта Иванишин, Вагнер, Кэссиди и космический плюшевый медведь — их индикатор гравитации — уже прошли шлюз, и новая экспедиция начала работу на МКС.