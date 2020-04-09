 

Мурашко: Диагноз коронавирус можно поставить без лабораторного подтверждения

09.04.2020, 21:16, Новости дня

Диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, только по клинической картине, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», – передает слова Мурашко РИА «Новости».

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что наибольшее число случаев заболевания пневмонией сегодня вызвано новым коронавирусом.

«Ложноотрицательные результаты ПЦР-тестов диктуют необходимость основываться на оценке клинической картины в сочетании с данными КТ (компьютерной томографии), и при характерных изменениях – трактовать внебольничную пневмония как COVID», – сказал он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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