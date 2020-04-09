Мнение: Хуже, чем коронавирус, ничего не жалко для США и сравнение с другими причинами смертности

09.04.2020, 21:11, Разное

1. В одной из недавних статей на РИА у Ивана Данилова промелькнуло интересное наблюдение. Сам по себе COVID-19 лишь на один-два порядка более смертоносен, чем сезонный грипп, меры против него были введены в разных странах постепенно, и где-то они уже частично отменены. Бывали эпидемии и похуже. Тем не менее, эта средней силы зараза ударила по экономике как полноценная чума:

https://ria.ru/20200329/1569292077.html

… нынешняя ситуация очень хорошо демонстрирует, насколько хрупок нынешний долларизированный и глобализированный финансовый мир и насколько легко чуть более серьёзная, чем коронавирус, всеобщая проблема может порвать его в клочья.

Нет никакой гарантии, что коронавирус не мутирует во что-то более опасное, или что через несколько лет в мире не возникнет более смертоносная пандемия.

То, что происходит – это хорошая тренировка для правительств, врачей и обычных граждан на случай, если человечество вдруг столкнётся с какой-нибудь новой Чёрной Смертью, которая будет угрожать гибелью не нескольким процентам, как сейчас, а десяткам процентов населения.

2. На Западе уже успели обвинить Россию в неискренности: мол, наша гуманитарная помощь США и Италии во время эпидемии — это просто пиар. Между тем, ради общей победы над коронавирусом мы пошли даже на то, чтобы передать американцам наши технологии:

https://lenta.ru/news/2020/04/03/testsystem/

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Думаю, нам нужно укреплять сотрудничество и демонстрировать добрую волю. Пришло время хороших жестов», — отметил он. Глава фонда указал, что это является важным шагом, поскольку коронавирус — это глобальная проблема.

«Мы хотим поддержать США», — сказал Дмитриев. По его словам, фонд передал государству тест-системы на вирус, которые, по его убеждению, являются одними из лучших в мире. Они могут тестировать 20 пациентов в час, добавил он.

3. По-прежнему приходится встречать утверждения, что угроза COVID-19 — это глобальный обман, что от других болезней гибнет гораздо больше людей, и что заражённые коронавирусом умирают на самом деле от других причин.

Итальянская статистика показывает обратное: смертность от коронавируса составляет примерно треть от всех остальных причин смертности вместе взятых, и что эпидемия уносит сейчас в Италии почти столько же жизней, сколько сердечно-сосудистые заболевания:

https://covidgraph.com/#curve

Верно лишь то, что большинство умерших от коронавируса имели другие хронические заболевания. Но для пожилых людей в этом нет ничего необычного, и без вируса многие из погибших могли бы прожить ещё много лет.