 

Мнение: Сделка

09.04.2020, 21:10, Разное

Сделка "ОПЕК два плюса", похоже, будет. Обсуждаются базовые параметры сокращения: от 15 до 20 процентов мировой добычи (это 15-20 млн баррелей в сутки). Борьба продолжается за квоты и за точку отсчета сокращения. Россия может сократить добычу на 2 млн баррелей, Саудовская Аравия – 4 млн., то есть, обе страны берут на себя сокращение трети всех объемов.

Нефтяная война близка к прекращению. Сейчас идет попытка заключения очередного "вечного мира", который, конечно, не будет ни вечным, ни миром. Однако другого способа стабилизировать разбалансированный рынок нет – нужно снимать навес, сокращать объемы. Либо солидарно, либо за чей-то счет.

Безусловно, можно было обойтись без экстремального сценария, но гордое хлопанье дверью России неизбежно привело к войне и миру на гораздо более худших условиях. Вместо полумиллиона баррелей сокращения при относительно стабильной цене России приходится сокращать два миллиона и надеяться, что цена поднимется до 45, возможно, 50 долларов. Цена некомпетентности всегда высока.

Источник: Эль Мюрид



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