 

Рубль начал укрепляться после соглашения РФ и Саудовской Аравии на конференции стран ОПЕК+

09.04.2020, 21:09, Разное

Страны ОПЕК+ провели конференцию по видеосвязи, где обсудили задачи по стабилизации рынка нефти, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. РФ и Саудовской Аравии удалось достичь соглашения, в результате чего наметилось укрепление рубля.
Вместе с национальной российской валютой, отреагировали и цены на нефть. Так, стоимость барреля марки Brent поднялась на 10%.

Многие страны ОПЕК+, готовясь к видеоконференции, согласовали нормы по снижению добычи нефти, передает РИА Новости. В ходе совещания участники обсуждали уменьшение квот на 20 млн баррелей в сутки.

По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций, РФ и Саудовская Аравия пришли к соглашению продвигаться дальше в вопросе регулирования нефтяного рынка. Сокращение добычи сырья странами ОПЕК+ предполагается свыше 10 млн баррелей в сутки.



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