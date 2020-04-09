В Сети вспомнили дизайн машины “Москвич-2141” для Франции

09.04.2020, 21:09, Разное

Автолюбители вспомнили об эскпортной модели “Москвич-2141”, предназначенной для продажи во Франции. Данный хэтчбек имел в данной вариации специальный аэродинамический обвес, созданный по запросу зарубежного дилера.

В настоящий момент на дорогах РФ сохранилось ещё немало автомобилей “Москвич-2141”. В своё время модель пользовалась популярностью и имела для автопрома СССР передовую конструкцию. Тем не менее, на уровне мирового стандарта машина уже на старте продаж считалась морально устаревшей. Сейчас не многие помнят, что это не помешало транспортному средству продаваться во Франции. Естественно, данная европейская страна в конце 80-х годов имела существенно опережающую автомобильную продукцию, и новинка, производящаяся на АЗЛК не снискала успеха, но около 400 единиц французы всё же приобрели. При этом следует отметить, для продаж заграницей автомобиль получил люксовую отделку кузова, которой занимались специалисты из компании Poch. В данном случае речь идёт об ином аэродинамическом обвесе и изменённых бамперах. Из-за них средство передвижения получило меньший дорожный просвет.

Во Франции “Москвич-2141” продавался под именем Aleko 141 и был доступен покупателям в течение 1990-1993 годов. При этом он имел визуальную схожесть с моделью Simca 1307, к тому времени сильно в рыночном плане устаревшую. Первые машины сошли с конвейера ещё в 1975 году.