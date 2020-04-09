 

После пожара в доме престарелых в Москве возбудили новое дело

09.04.2020, 21:08, Новости дня

Возбуждено второе дело по пожару в московском доме престарелых, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«В ходе расследования уголовного дела по факту пожара дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»)», –сказала Иванова, передает ТАСС.

По версии следствия, руководство и сотрудники дома престарелых «Третий возраст» не создали необходимые условия и не получили в полном объеме разрешения для предоставления услуг пожилым. Также у руководства не было разрешений от надзорных и компетентных органов для надлежащей эксплуатации здания.

Ранее сообщалось, что частный дом престарелых в Москве, где возник пожар, находился в непринятом в эксплуатацию строении.

Напомним, в результате пожара в доме престарелых на западе российской столицы были спасены 50 человек, погибли четверо. Еще 16 человек пострадали. Причиной пожара мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о пожаре и гибели людей в доме престарелых.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Российский рынок акций открылся ростом

24.03 / Посол РФ в США призвал американских правозащитников не создавать фейки о коронавирусе

10.03 / В Воронеже слесари спасли упавшую в глубокий желоб с водой лайку

27.02 / Госсекретарь США: Призываем Россию прекратить оккупацию Крыма

14.02 / Гол Дениса Гурьянова помог “Далласу” одолеть “Торонто”

09.04 / Рассекречен эскиз смартфона LG за 650$

25.03 / За нарушение режима ЧС по коронавирусу в Ванкувере ввели огромные штрафы

08.04 / Волонтеры в регионах в рамках акции #МЫВМЕСТЕ выполнили почти 70 тыс. заявок

07.04 / В Совфеде заявили о моратории на увольнения во время нерабочего периода

08.02 / В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска