Le Figaro – война за маски — французское правительство отбирает заказанные для регионов средства защиты

09.04.2020, 20:55, Новости дня

Главы департаментов и регионов Франции жалуются на то, что государство присваивает себе предназначенные для них маски прямо во время их выгрузки в аэропорту, пишет Le Figaro. Представители администрации, со своей стороны, подчёркивают, что действуют в согласии с новым законом и в интересах всего населения, однако обещают впредь согласовывать изъятие импортированных средств защиты с местными властями.



Reuters

Между французским правительством и органами местного самоуправления идёт война за маски: регионы и департаменты возмущены тем, что у них перехватывают заказанные средства защиты, пишет Le Figaro.

Как рассказывает издание, председатель Совета департамента Буш-дю-Рон Мартин Вассаль закупила 6 миллионов масок для домов престарелых и помощников на дому. Однако две партии груза были напрямую перехвачены в аэропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург: одна полностью, другая частично. Глава региона в своём заявлении объяснила, что уже оплаченную департаментом поставку в понедельник перехватили местные власти, и назвала такие действия «неприемлемыми и противозаконными». Она добавила, что «жизнь провансальцев стоит не меньше, чем жизнь наших соотечественников из (региона. — ИноТВ) Гранд-Эст», а также выразила своё изумление от «непорядочности» правительства и «вопиющего отсутствия согласованности».

Французская газета отмечает, что регион Бургундия — Франш-Конте также уже успел полностью лишиться своего заказа на 2 миллионов масок — президент региона Мари-Гит Дюфей тоже осудила конфискацию «без согласования». Она ожидает новую поставку 2,35 миллиардов масок 10 апреля и «надеется», что на этот раз они не станут «объектом подобной конфискации».

Председатель республиканцев в сенате Брюно Ретайо занялся решением этого вопроса. В эфире BFMTV он назвал такие присвоения «недопустимыми» и официально потребовал от премьер-министра объяснений. Окружение главы правительства ответило Le Figaro, что «изъятия, совершаемые правительством, отвечают национальным приоритетам: обеспечить средствами защиты медиков… особенно в самых сильно затронутых регионах… в контексте живой конкуренции и сильного давления на импортёров». Такие меры стали законными после появления декрета от 20 марта, в котором указывалось, что «склады импортированных масок могут… быть полностью или частично изъяты до 31 мая 2020 года». «Совершенно нормально, что правительство обслуживается в первую очередь», — считает официальный представитель правительства Сибет Ндиайе. По её словам, Париж хочет во что бы то ни стало обеспечить поставку масок и защитных материалов тем, кто сражается с коронавирусом в первых рядах.

В результате такого конфликта некоторые департаменты теперь делают заказы в полной секретности. Мэр Лазурного берега признался изданию, что не отвечает на вопросы Регионального агентства здравоохранения по этому поводу. «Я несу ответственность как работодатель, я защищаю своих работников», — настаивает политик, который считает необходимым обеспечить средствами защиты муниципальную полицию. Другой чиновник решил не связываться с Министерством внешней торговли Франции в Китае и для защиты населения своего города воспользовался побратимством с одним из китайских городов.

Наученная горьким опытом, Мартин Вассаль попросила поставщика доставить следующий заказ напрямую в аэропорт Мариньян в своём департаменте. Она собирается лично прибыть на место, чтобы проследить за приёмкой. «К концу недели у меня не останется масок, поэтому мы ожидаем эту поставку с нетерпением», — подчёркивает глава Вассаль. Между тем пресс-служба премьер-министра предупреждает, что новые изъятия груза в пользу государства будут проходить только после согласования с другими государственными заказчиками, пишет Le Figaro.