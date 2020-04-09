СМИ: Коронавирус пролил свет на отсутствие равного доступа к медицине в США

09.04.2020, 20:53, Новости дня

Большой процент умерших от COVID-19 в США приходится на малообеспеченных представителей «цветных сообществ», в частности афроамериканцев. Эту тему обсудили американские политологи на канале MSNBC.

Как считают эксперты, пандемия помогла пролить свет на уже давно существующую в США проблему – отсутствие равного для всех доступа к медицинским услугам, передает ИноТВ.

Известно, что в Луизиане афроамериканцы составляют треть населения, и именно на эту группу приходится 70% смертей от коронавируса. В Мичигане 14% населения – афроамериканцы, но среди всех случаев заражения по штату они составляют целую треть – 40% от всех смертельных случаев.

В эпицентре пандемии – Нью-Йорке – среди умерших от COVID-19 афроамериканцы составляют 28%, больше, чем доля населения этих людей, а за пределами города на афроамериканцев приходится 18% смертей, в два раза больше, чем их процентная составляющая в общем населении штата.

«Почему всегда расплачиваться больше всех приходится наименее обеспеченным слоям населения? Давайте разберёмся в этой проблеме! Давайте работать над этим, давайте всё обстоятельно изучим и вынесем для себя уроки, и сделаем это сейчас. Пока мы ждём брифинга в Белом доме, на котором президенту Трампу предстоит ответить на вопросы о действиях правительства по урегулированию ситуации с пандемией, мы не можем не задуматься и о ряде других противоречивых тем. Коронавирус пролил свет на большую проблему, которая, как мы знаем, существует в нашей стране», – высказался губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо и поручил разобраться в основных причинах ситуации.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Йорк установлен новый рекорд по числу смертей от коронавируса. В это время российская система здравоохранения, при всех ее слабостях, оказалась устойчивее к ударам коронавируса, чем западная.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.