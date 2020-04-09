Журнал «Русский репортер» прекратил существование

09.04.2020, 20:53, Новости дня

Выпуск журнала «Русский репортер» прекращен, с сотрудниками расторгают трудовые договоры, об этом сообщила редакция издания.

«Редакция «Русского репортера» должна сообщить, что выпуск нашего журнала прекращен: представители учредителя прислали нам письма о расторжении трудовых договоров», – говорится в заявлении журнала в Facebook.

Редакция попросила читателей и партнеров прощения за то, что часть планов и обязательств «уже, возможно, не сможет быть реализована».

«Причина прекращения выпуска журнала, насколько мы можем судить, – экономическая. В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», – отмечается в заявлении.

Первый номер «РР» вышел 27 мая 2007 года.