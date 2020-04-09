Ученые: Акулы способны учиться друг у друга

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09.04.2020, 20:53, Разное

Как известно, акулы крайне важны для океанического баланса. Хотя исследователи и тщательно изучили их, поведение данных животных в некоторых случаях остается загадкой. Недавно исследователи выяснили, что хищники способны учиться друг у друга.
К примеру, человек является социальным существом, так как полагается на взаимодействие с другими людьми. Проще говоря, это метод «социального обучения», основанного на теории, предполагающей, что данный процесс является когнитивным и происходящим в социальном контексте посредством наблюдения или прямого обучения. Ученых заинтересовало, могут ли акулы учиться сами по себе или же им стоит наблюдать и взаимодействовать с другими представителями своего виды. Хищников до этого не рассматривали в качестве социальных животных, однако исследование показало: это ошибочное мнение.

Дело в том, что животные могут поддерживать социальные сети. Например, австралийские бычьи акулы имеют «друзей» сходного возраста и пола, с которыми они обитают в одном районе. В своем наблюдении исследователи выбрали для животных два варианта пути, один из которых приводил к спрятанному вознаграждению. Хищники были протестированы по одиночке, в группе со «знающей» акулой или той, которая не знала о маршруте. Научная работа показала, что особи могут учиться друг у друга, изучая действия сородичей, иногда они и вовсе взаимодействовали. Таким образом, речь идёт об очень умных животных, подытожили специалисты.



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