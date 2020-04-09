Корабль с американо-российским экипажем вылетел на МКС

09.04.2020, 20:53, Новости дня

Американо-российский экипаж в четверг вылетел на Международную космическую станцию с космодрома Байконур в Казахстане.

Астронавт НАСА Крис Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вылетел в запланированное время на корабле «Союз МС-16».

Российские власти приняли дополнительные меры предосторожности, чтобы защитить экипаж во время подготовки к полету на фоне пандемии коронавируса. Вопреки обыкновению, журналисты при запуске не присутствовали, однако в среду космонавты побеседовали с журналистами по видеосвязи.

Кэссиди рассказал, что экипаж соблюдал «очень строгий карантин» на протяжении последнего месяца, поэтому все космонавты здоровы.

Позднее в четверг капсула «Союз» пристыкуется к модулю «Поиск» МКС. После выполнения процедур стыковки, которые займут около двух часов, люки между капсулой и МКС откроются, и новый экипаж присоединится к уже находящимся на станции космонавтам: командиру Олегу Скрипочке и инженерам НАСА Эндрю Моргану и Джессике Меир.