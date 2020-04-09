На прошлой неделе в США за пособием по безработице обратились 6,6 млн человек

09.04.2020, 20:52, Новости дня

На прошлой неделе за пособием по безработице обратились еще 6,6 миллиона американцев, сообщило в четверг Министерство труда.

С учетом этих данных общее количество обращений за последние три недели приближается к 17 миллионам. Ожидается, что число безработных будет расти и дальше, в то время как компании прекращают или существенно ограничивают свою деятельность на фоне пандемии коронавируса.

Две недели назад, по скорректированным данным, за пособием обратились 6,8 миллиона человек. Это одни из самых высоких показателей с тех пор, как Министерство труда начало вести статистику в 1967 году.

Текущие темпы увольнений являются фактически беспрецедентными в современной истории, хотя масштаб экономического ущерба пока точно неизвестен. Во время кризиса 2008-2009 гг. 8,6 миллиона человек потеряли работу за два года.

По многим оценкам, американская экономика уже находится в рецессии.

В марте уровень безработицы составлял 4,4 процента, однако эта цифра основана преимущественно на данных за начало месяца, когда еще не начались массовые увольнения. Показатели за апрель будут опубликованы лишь в начале мая.

Согласно опубликованному на прошлой неделе докладу, в марте число рабочих мест в США сократилось на 701000.

По прогнозам некоторых экономистов, к июлю без работы могут остаться от 25 до 40 миллионов американцев. Общая численность рабочей силы в стране составляет 165 миллионов человек.

В некоторых штатах наплыв заявок вызвал перегрузку в учреждениях, которые занимаются их оформлением. Желающим подать заявку как лично, так и в электронном виде приходится часами ждать своей очереди. В ряде штатов, в том числе в Нью-Йорке и Орегоне, сайты, обрабатывающие заявки, вышли из строя.