В Киево-Печерской Лавре выявили почти 30 заболевших коронавирусом священников и монахов

09.04.2020, 20:50, Новости дня

За сутки в Киеве резко выросло число больных коронавирусной инфекцией, причем из 41 нового случая 26 инфицированных выявили среди священнослужителей и персонала в Киево-Печерской Лавре, сообщил мэр города Виталий Кличко.

“За минувшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилось почти в три раза по сравнению с предыдущим днем – на 41 человек […] из них 26 – в Киево-Печерской Лавре. Сложно представить, какой может быть цепь дальнейшей передачи инфекции”, – рассказал глава города.

Также Кличко обратился с киевлянам с просьбой остаться дома на пасхальные праздники и поминальные дни.

Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, а по всей Украине 1892 человека заразились коронавирусом, 57 умерли.

Первым официально заболевшим коронавирусом в Киево-Печерской Лавре стал ее наместник митрополит Павел. Об этом сообщили 5 апреля, однако за день до этого появилась информация о том, что Киево-Печерская лавра закрыта на карантин, а все богослужения будут проходить в закрытом режиме, без допуска верующих. Также 3 апреля в СМИ появились сообщения о вспышке коронавирусной инфекции в Лавре среди монахов.

Сам митрополит несколькими неделями ранее призывал горожан”не бояться и ходить в храм молиться, причищаться и причищать детей”.