 

СМИ: Страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти на 23%

09.04.2020, 20:48, Новости дня

Страны ОПЕК+ пришли к соглашению по добыче нефти, сокращение составит 23% в мае-июне, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Участники ОПЕК+ согласились сократить добычу на 23% в мае-июне», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

Утверждается, что РФ и Саудовская Аравия сократят в мае-июне добычу нефти до уровня в 8,5 млн баррелей в сутки каждая.

СМИ до этого сообщили, что страны ОПЕК+ обсудили сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что сокращение может быть больше этого уровня.



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