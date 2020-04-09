 

В Минздраве заявили о работе российской системы здравоохранения в стрессовых условия

09.04.2020, 20:48, Новости дня

На сегодняшний день система здравоохранения РФ работает в стрессовых условиях, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Система здравоохранения сегодня работает в стрессовых условиях», – сказал министр в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Глава Минздрава отметил, что врачи наблюдают ухудшение состояния у тех, кто не начал лечиться от коронавируса своевременно.

«Сегодня мы, к сожалению, видим тяжесть процессов разную и особенно ухудшение состояния у тех, кто несвоевременно начал лечение и не придерживался определенных рекомендаций по терапии, и поздно обратился», – сказал он.

Также Мурашко уточнил, что до конца апреля в РФ должно быть развернуто почти 95 тыс. коек.

«Мы перепрофилировали часть коек. В общей сложности по стране до конца этого месяца должно быть развернуто почти 95 тыс. коек с учетом перепрофилирования больничных коек, которые раньше использовались для других видов оказания медицинской помощи», – добавил он.

Также глава ведомства пояснил, что противомалярийный препарат, который используется против коронавируса, нельзя применять самостоятельно, так как он имеет побочные эффекты.

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Всего в РФ зарегистрирован 10 тыс. 131 случай коронавируса в 81 регионе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Мировой авторынок может обрушиться почти на 25% к концу 2020 года

07.04 / Запаса продуктов в РФ хватит минимум на два месяца

20.03 / Газпром предложил производить антисептик из газа

19.03 / Le Figaro – «привить экономику» от пандемии так же важно, как победить болезнь

10.02 / Минобрнауки отменило приказ о международном сотрудничестве

26.02 / Маси Найем: НАБУ открыло уголовное производство по морской линии Fayette Line Services, агентом которой является “Портинвест Лоджистик”

02.04 / Российским медикам в Бергамо сварили борщ

08.02 / “Лидеры России”: в финал попадет лишь каждый третий

01.04 / В Кремле ответили на вопрос о диалоге с Саудовской Аравией по нефти

05.03 / IATA: авиакомпании могут потерять более 100 миллиардов долларов из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска