Кристен Стюарт – 30 лет: самые яркие цитаты актрисы

09.04.2020, 20:45, Разное

Иногда кажется, что она бессмертна, как ее героиня Белла Свон во франшизе “Сумерки”, или имеет в запасе девять жизней. А как иначе объяснить тот факт, что Кристен Стюарт каждые пару лет удается придумывать себя заново и миновать все ловушки на тернистом пути большой звезды. Начала сниматься в девять лет – и избежала всех штампов биографий детей-актеров, будь то наркотики или раннее окончание карьеры. Захватила мир с выходом истории любви “Сумерки” – и вскоре избавилась от амплуа романтической героини, начав сниматься у Оливье Ассайаса и Вуди Аллена. Получила не одну тысячу комментариев о собственной бесталанности – а после выиграла престижную французскую награду “Сезар” и была приглашена в жюри Каннского кинофестиваля.

Хейтерам вопреки Кристен сегодня выступает первопроходцем во всех сферах жизни сразу. Едва ли не первая актриса, широко заявившая о своей бисексуальности (сегодня она состоит в отношениях со сценаристкой Дилан Мейер. – Ред.), первая американка, поразившая заносчивых французов, актриса десятилетия, которой 9 апреля исполнилось 30 лет. Новая профессиональная удача Стюарт – главная роль в фильме “Опасная роль Джин Сиберг”. В байопике об американской звезде, активистке и женщине трагической судьбы, которую преследует пресса, Кристен, кажется, ближе всего подобралась к собственному “я”. Иными словами, отобразила на экране одну из ипостасей своей натуры. Об остальных – в цитатах актрисы. В Европе Стюарт любят чуть ли не больше, чем в Америке, и часто присуждают актрисе награды. На фото – Кристен в платье Chanel на кинофестивале в Цюрихе. На этом смотре она получила награду Golden Eye за вклад в киноискусство

Маленькая пиратка

“Мои родители – из мира кино (Джулс Манн, мать Кристен, – редактор сценариев, а отец Джон – художник-постановщик. – Ред.), я выросла на площадке, и съемки всегда казались мне эдаким летним лагерем. Когда собиралась вся команда фильма, они становились похожи на шайку пиратов, охранявших ценное сокровище: работали на износ и забывали о реальной жизни. Это чувство приключения, чуда поглотило меня целиком – и так и не ушло из моей жизни. Помню, как мама с папой приходили домой за полночь и у них всегда было припасено для меня чтонибудь вкусное из киношного кейтеринга и что-нибудь интересное – из сумасшедших историй, которые случились с ними за день. Они даже пахли по-другому. Я словно чувствовала аромат предвкушения – как будто, выходя за дверь, они видели весь мир, а потом приносили мне обратно его маленький кусочек”.

“Смешная” девочка

“Люди постоянно говорят, что я мало улыбаюсь, хотя вообще-то я улыбчивая. Все дело в обложках модных журналов, на которых я задумчиво смотрю вдаль. Но ведь, ребята, это правила игры fashion-индустрии, они любят так представлять моделей – словно они все загадочные. Мне и самой иногда хочется выглядеть такой “сложносочиненной”. (Смеется.) Хотя однажды, помню, так устала от вопроса “Почему ты такая хмурая?”, что на следующий день вышла прогуляться по НьюЙорку и стала улыбаться во все 32 зуба в камеры преследовавших меня папарацци. А потом узнала, что фотографы заработали кучу денег на этих снимках, и меня начало преследовать еще больше людей. Видимо, не судьба мне быть жизнерадостным человеком”.

Кинозвезда

“До съемок в фильме “Опасная роль Джин Сиберг” у меня было довольно поверхностное представление о том, кто такая сама Джин. И это мнение совпадало с общепринятым суждением: какая-то странноватая дамочка из фильма “На последнем дыхании”, которая навсегда переехала в Париж, пила там до умопомрачения и в итоге покончила с собой. Но ведь это такой абсурдный пересказ того, что на самом деле происходило в жизни Джин! Думаю, в наше время ее история особенно актуальна, учитывая частое замалчивание правды в современных СМИ. Только задумайтесь: популярную актрису выслали из родной страны во Францию, и не потому, что она нарушила закон, – ее мнение просто не совпадало с точкой зрения властей. Этой женщине пришлось многое испытать, и я считаю, что ее история стоит того, чтобы рассказать ее. А еще мне трудно закрыть глаза на параллели между нашими жизнями. К счастью, таких драм я сама не переживала, но ежедневно, как и Джин, чувствую что за мной постоянно наблюдают. И это ощущение точно не из приятных”. В картине Бенедикта Эндрюса “Опасная роль Джин Сиберг” Кристен сыграла звезду культового фильма “На последнем дыхании” и актрису с трагической судьбой. Активистка и возлюбленная лидера оппозиционного движения “Черные пантеры” Джин Сиберг была вынуждена покинуть Америку из-за слежки ФБР и давления общественности

Модница

“Сегодня я одеваюсь так, словно мне пять лет: джинсы, футболки и кеды. Но это – за пределами красных дорожек, на которые меня одевает стилист. Мне вообще нравится, что актрисы априори связаны с fashion-индустрией, даже если мало про нее знают. Нас пускают в этот волшебный мир и разрешают поиграть в нем. И мне, девушке, которая в обычной жизни не носит платья, становится интересно увидеть новую сторону себя. Сотрудничество с таким брендом, как Chanel, я считаю своей большой удачей. Они находятся на самой верхушке индустрии, и, несмотря на это, детище Карла Лагерфельда – история про искусство, а не про бизнес. Эти люди ценят идеи и творчество. Черт возьми, да они приняли активное участие в съемках фильма Оливье Ассайаса “Зильс-Мария”: одевали меня и Жюльетт Бинош и помогли нам закончить производство. Надо ли говорить, что я очень рада такому партнерству (Смеется.)”.

Почти француженка

“Когда меня номинировали на “Сезар” за роль в фильме “Зильс-Мария”, коллега, Жюльетт Бинош, уверяла: “Да они никогда не дадут тебе приз! Это же французы, а ты из Америки, они вас ненавидят!” Церемония длилась четыре часа, я не понимала ни слова и решила, что, если выиграю, просто скажу: “Спасибо, я не говорю по-французски”. Так оно в итоге и случилось – я была в шоке, едва не выронила приз из рук. Ума не приложу, почему меня любят во Франции, – возможно, по тем же причинам, по которым не любят в Америке. (Смеется.) Не могу сказать, что в Европе свободнее снимают кино. И в США есть люди, которые хотят творить, – просто их меньше и даже им важно следовать некой формуле успеха. Французам же интересен сам процесс: они обожают экспериментировать, никогда не прочь попробовать новое и всегда расслаблены. Разве это не прекрасно?” “Мне нравится цитата одной звезды: “Актерская работа подобна сексу – нужно делать ее, а не говорить о ней”. Ведь именно так и есть”

Свободная душа

“Нет ничего ужасней, чем услышать фразу “Всегда знали, что ты будешь встречаться с девушками”. Этим люди словно ставят под сомнение все отношения с молодыми людьми, которые у меня когда-либо были. Но я была искреннее влюблена в каждого человека, с которым заводила роман. Неужели кто-то может подумать, что я играла? Я просто всегда была за свободу выбора, никогда не испытывала проблем с самоопределением. И я не исключаю вероятности того, что когда-нибудь снова полюблю парня. Знаю, не все люди такие. К примеру, кто-то любит жареный сыр и готов есть его хоть каждый день – я же хочу попробовать все: “Жареный сыр? Круто! А что у вас еще есть?”

Просто Кристен

“Я не могу быть на экране никем другим, кроме как собой. Знаю актеров, которые говорят: “Ой, да просто у меня персонаж такой”. И думаю: “Ну да, ну да, но это именно их интерпретация персонажа”. От себя никогда не спрячешься, каким бы крутым актером ты ни был. Конечно, с хорошим режиссером ты можешь максимально приблизиться к тем сторонам своей личности, о которых и не знал раньше. Но это все равно и всегда будет только про тебя. Все мои фильмы только про меня”.