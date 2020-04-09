Запертая в квартире пенсионерка пыталась спуститься со второго этажа по простыням

09.04.2020, 20:42, Разное

В Воткинске пенсионерка оказалась заблокирована в собственной квартире. Женщина приняла решение освободиться, спустившись со второго этажа самостоятельно.

Для этого россиянка смастерила веревку из простыней. Опасный трюк с треском провалился, и россиянка упала на землю, повредив ногу. Пострадавшую госпитализировали, пишет “Царьград”.