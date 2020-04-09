Мнение: Новости с научного фронта борьбы с коронавирусом

09.04.2020, 20:40, Разное

Новости с научного фронта борьбы с коронавирусом

Если пользоваться военной терминологией, война с коронавирусом пока позиционная, в надежде на истощение противника. По всему фронту работают разведгруппы. Разведданных становится всё больше, но направление главного удара пока не определено, и кулак для такого удара ещё не сформирован. Если вам не по душе «милитаристская аналогия», перехожу на мирные рельсы – пока вся надежда на карантин и «социальное дистанцирование». Научные лаборатории и клиники накапливают знания о вирусе SARS-CoV-2, закономерностях его передачи и особенностях заболевания, которое он вызывает (COVID-19). В перспективе, предполагается иметь эффективную вакцину(ы) и препараты для профилактики и лечения. Сроки достижения этих целей неясны.

Маловероятно, что радикальные успехи в этих областях будут достигнуты до конца 2020г. Но методы лечения, несколько понижающие риск летального исхода, могут появиться в ближайшие месяцы. Сегодняшний пост об ещё одном шаге в этом направлении. Речь идёт о новых научных данных о влиянии переливания плазмы крови реконвалесцентов (выздоровевших) на течение тяжелых форм COVID-19. Я об этом уже дважды писал. Если у кого-нибудь появится желание познакомится с проблемой в «исторической перспективе» посмотрите здесь: https://prof-afv.livejournal.com/4462.html

Новые данные опубликованы на днях онлайн в авторитетном американском научном журнале. Со статьёй можно ознакомится здесь(www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2004168117). Как и предыдущая работа по этой теме (см. здесь: https://prof-afv.livejournal.com/5961.html), это исследование выполнено в Китае во время пика эпидемии. Плазма реконвалесцентов была введена 10 больным тяжелой формой COVID-19. У всех отмечалось улучшение состояния, причем, спустя довольно короткое время после введения плазмы.

У всех больных примерно через 3 дня после введения плазмы вирус перестал определятся. Лабораторные показатели также улучшились у всех больных, но в разной степени. Но разрешение пневмонии у пролеченных больных, судя по данным рентгена и КТ, проходило значительно медленнее, чем улучшение лабораторных показателей. Тем не менее, 3 из 10 больных уже выписаны, а состояние остальных существенно улучшилось и они «готовятся к выписке». Ни одного летального исхода в группе пролеченных плазмой не было. Главный недостаток этой и предшествующей работы это отсутствие контроля – схожих больных, которым не вводили плазму реконвалесцентов. Точнее, контроль был, но «исторический».

Виртуально была подобрана группа из десяти больных из этого же госпиталя, со сходной клинической картиной заболевания, того же возраста, пола, и набора «сопутствующих болячек». В этой группе из 10 больных, 3 умерло, у 6 «состояние стабилизировалось», у 1 было отмечено существенное улучшение. Ни один больной из контрольной группы выписан не был. В тех обстоятельствах, в которых проводилось это клиническое исследование, вряд ли была возможность провести испытание по всем правилам. Хорошо известно, что исторический контроль в клинических испытаниях весьма ненадёжен. Тем не менее, опубликованные результаты, укрепляют надежду на то, что плазму реконвалесцентов можно и нужно будет включить в арсенал лечения COVID-19, по крайней мере, до тех пор пока не появятся аналогичные высокотехнологичные препараты (например, противовирусные моноклональные антитела).

Насколько мне известно, в России уже начата подготовка к использованию плазмы реконвалесцентов, по крайней мере, в Институте Склифосовского в Москве; возможно, и в других местах. Те, кто непосредственно вовлечены в эту работу, найдут в статье немало полезных методических деталей. Например, как обеззараживать такую плазму, какие титры вирус-нейтрализующих антител в использованных для терапии образцах плазмы. При прочтении обеих статей просто напрашивается вывод о том, что лечение плазмой реконвалесцентов нужно начинать раньше, чем состояние больных станет очень тяжелым. Думаю, в течение ближайшего месяца из США начнет поступать новая информация об эффективности (или неэффективности) этого методы терапии COVID-19. В Нью Йорке, где и больных и выздоровевших достаточно много, начинают три клинических испытания лечения плазмой реконвалесцентов.

https://prof-afv.livejournal.com/8621.html – цинк

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До кучи из присланного читателями:

1. Минздрав РФ выпустил обновленную методичку по лечению и профилактике коронавируса. Это уже 5-я, но явно не последняя редакция. Скачать можно здесь https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/951/original/09042020_%D0%9C%D0%A0_COVID-19_v5.pdf Для волновавшихся – Арбидола нет.

2. Кто будет собирать яблоки в Польше вместо украинцев – https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/05042020-kto-budet-sobirat-yabloki-v-polshe-obespokoeny-ukhodom-ukraintsev-iz-za-koronavirusa/ – поляки обеспокоены отъездом украинских гастарбайтеров.

3. Китай и Россия 10 лет готовились к катастрофе и сейчас отделяются от Запада – https://foreignpolicy.com.ua/polityka-i-suspilstvo/kytai-y-rossyia-desiat-let-hotovylys-k-katastrofe-y-seichas-otdeliaiutsia-ot-zapada/ – слегка зрадофильская датская статья о том, кто оказался готов к происходящему в мире, а кто нет

4. Владимир Орлов о том, как ходил на ТК "Звезда" обсуждать коронавирус – https://soldier-moskva.livejournal.com/453316.html

5. Рубеж в полтора миллиона пройден – https://asd.news/articles/v-mire/covid-2019-rubezh-v-poltora-milliona-proyden/ – о новых "рекордах", которые в свете происходящего в США, будут обновляться ежедневно



Ленту сегодня изрядно разрывает от мемов про печенегов и половцев. По поводу этого оборота Кремль даже выпустил разъяснение, что этот оборот Путин сам воткнул в подготовленную речь. Источник фразы Песков указать затруднился.

И так далее.