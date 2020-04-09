Тюменский чиновник сел на шпагат в прямом эфире

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09.04.2020, 20:30, Новости дня

Начальник управления департамента по физической культуре, спорту и дополнительного образования Тюменской области Сергей Вотинов собственным примером решил побудить жителей заниматься физической активностью во время самоизоляции.

В прямом эфире штаба по коронавирусу чиновник, рассказав, что делает упражнения дома, сел на продольный шпагат.

«Я сам занимаюсь дома. У меня четверо детей, они получают от тренера задания, и мы вместе с ними их выполняем. Например, на растяжку», – приводит его слова Ura.ru.

Вотинов продемонстрировал шпагат несмотря на то, что на нем был деловой костюм.

Также чиновник сообщил, что во время карантина не работают спортивные заведения и фитнес-клубы, а тренеры перешли на онлайн-работу – они записывают тренировки и проводят занятия в прямом эфире.

Также Вотинов напомнил, что пока нельзя заниматься бегом и ездой на велосипеде на улице. Исключение будет сделано для профессиональных спортсменов – для подготовки к чемпионатам и соревнованиям будет дан период подготовки.

В Тюменской области выявлено 19 положительных результатов тестов на коронавирус, два человека выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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