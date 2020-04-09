МВФ предрек худший экономический спад со времен Великой депрессии

09.04.2020, 20:30, Новости дня

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что экономический спад в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом будет худшим со времен Великой депрессии, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Сегодня мы столкнулись с ни на что не похожим кризисом. COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, каких не помнят ныне живущие люди», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что до сих пор неясна глубина и длительность этого кризиса.

«Однако уже сейчас ясно, что рост мировой экономики станет резко отрицательным в 2020 году. На самом деле, мы предвидим худший экономический спад со времен Великой депрессии», – отметила директор МВФ.

По словам Георгиевой, еще три месяца назад в МВФ ожидали роста доходов на душу населения в 2020 году в более чем 160 странах-членах, однако теперь прогнозы перевернулись «с ног на голову».

«Теперь мы прогнозируем, что в более чем 170 странах в этом году будет наблюдаться отрицательный рост доходов на душу населения. Этот мрачный прогноз относится к странам как с развитой, так и с развивающейся экономикой. Пострадают все», – добавила директор МВФ.

По ее словам, спад в результате пандемии сильнее всего ударит по развивающимся странам и странам, у которых низкий уровень дохода.

«Точно так же, как кризис в области здравоохранения ударяет сильнее всего по уязвимым людям, экономический кризис, как ожидается, ударит сильнее всего по уязвимым странам. Развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода в Африке, Латинской Америке и значительной части Азии находятся в зоне высокого риска», – сказала Георгиева.

По ее словам, МВФ ждет, что мировая экономика после спада частично восстановится в 2021 году.

«Никакого сомнения нет в том, что 2020 год будет исключительно тяжелым. Если пандемия сойдет на нет во второй половине года, что позволит постепенно снять меры сдерживания и вновь открыть экономики, мы предполагаем в качестве базового прогноза частичное восстановление в 2021 году», – сказала она.

На прошлой неделе Георгиева заявила, что нынешняя ситуация в мировой экономике много хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов – никогда в истории организации экономика не останавливалась, как сейчас.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировой кризис из-за коронавируса является наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.