 

Рустам Солнцев: “Лев Лещенко зря считает Андрея Малахова виновником несоблюдения им карантина

09.04.2020, 20:30, Разное

Рустам Солнцев высказал личное мнение о том, что Лев Лещенко зря считает Андрея Малахова виновником несоблюдения им карантина. Экс-участник реалити-шоу “Дом-2” отмечает, народный артист не был обязан появляться в студии, но сделал это.
Недавно стало известно, что Лев Лещенко заразился коронавирусом. Свой недуг артист уже преодолел, но теперь в его адрес звучат обвинения. Некоторые отмечают, прибыв из США, исполнитель должен был находиться на карантине, но он этого не сделал, контактируя с коллегами и обычными людьми. Когда же певца обвинили в несоблюдении карантина, и в частности укорили за визит в студию Андрея Малахова, тот заявил, что именно телеведущий нарушил правила предосторожности, пригласив его на эфир.

Рустам Солнцев с этим не согласен, обозначив свою точку зрения. Он заметил, работой Андрея Малахова является приглашение звёзд в студию и разговор с ними. Имея возможность пообщаться с метром эстрады, тот не мог не позвать его на эфир. Лев Лещенко должен был самостоятельно проявить твёрдость и отказаться от съёмки, соблюдая карантин, но не сделал этого, в чём телеведущий не виноват.



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