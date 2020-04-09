 

МИД: США не обосновали внесение РИД в список террористических группировок

09.04.2020, 20:30, Новости дня

США не смогли внятно объяснить, почему включили организацию «Русское имперское движение» (РИД) в список террористических группировок, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вот поскольку какой-то внятной и развернутой информации об обосновании своего решения в Вашингтоне не озвучили, возникло ощущение, что оно было рассчитано, прежде всего, на внешний пропагандисткий эффект и имеет мало общего с реальной задачей совместной борьбы с международным терроризмом», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Напомним, васти Соединенных Штатов внесли в список террористических националистическую организацию «Русское имперское движение». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД.



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