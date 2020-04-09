 

МИД: США не обосновали внесение РИД в список террористических группировок

09.04.2020, 20:30, Новости дня

США не смогли внятно объяснить, почему включили организацию «Русское имперское движение» (РИД) в список террористических группировок, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вот поскольку какой-то внятной и развернутой информации об обосновании своего решения в Вашингтоне не озвучили, возникло ощущение, что оно было рассчитано, прежде всего, на внешний пропагандисткий эффект и имеет мало общего с реальной задачей совместной борьбы с международным терроризмом», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Напомним, васти Соединенных Штатов внесли в список террористических националистическую организацию «Русское имперское движение». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Конгресс депутатов Испании приостановил работу после обнаружения коронавируса у главы партии VOX

27.02 / На Украине с аукциона продали памятник Ленину

23.02 / Полиция переквалифицировала смерть бизнесмена Старицкого с самоубийства на умышленное убийство

18.03 / «Евровидение – 2020» отменили

15.02 / На Мюнхенской конференции обсудят подготовку к новому нормандскому саммиту – глава МИД Германии

20.02 / В Украине произошли стычки полиции с местными жителями, протестующими против размещения эвакуированных из Китая

05.02 / Родители, которые выдали замуж 16-летнюю дочь, а также ее муж и его родители приговорены в Кыргызстане к условному сроку

25.03 / ВОЗ предупредила об ускорении распространения коронавируса

20.02 / Песков прокомментировал разговор Путина с жительницей Петербурга

20.02 / Плавучий космодром «Морской старт» начали перевозить из США в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска