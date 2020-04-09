 

Huawei представила в РФ компактные и мощные ноутбуки MateBook 13 и X Pro

09.04.2020, 20:30, Разное

Разработчики из Huawei заявили о старте предзаказов на обновленные версии ноутбуков MateBook X Pro и MateBook 13 в РФ. Теперь девайсы оснащаются новыми процессорами Intel, имеют компактные размеры, а также дисплей с высоким разрешением.
К примеру, новая версия MateBook 13 оснащена мощным процессором Intel Core i5-10210U, 8 Гб ОЗУ и производительным SSD-накопителем на 512 ГБ. Благодаря 2К-экрану с соотношением сторон 3:2 удобнее работать с документами или просматривать веб-страницы. Единственным слабым место ноутбука можно назвать дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX250 на 2 Гб. Впрочем, даже её должно хватить для работы с некоторыми графическими приложениями и большинством игр.

MateBook X Pro имеет более мощные технические характеристики: чипсет Intel Core i7-10510U с большей частотой и большим количеством ядер, объем оперативной памяти составит 16 Гб, ёмкость SSD-накопителя – 1 Тб. К слову, дискретная видеокарта здесь та же – GeForce MX250. Стоимость ноутбуков MateBook 13 и MateBook X Pro составит 78 и 130 тысяч рублей соответственно. Пользователи, предзаказавшие устройства, получат в качестве бонуса планшеты MediaPad M5 Lite или роутеры WS5200.



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