Минздрав включил соль в список средств для профилактики коронавируса

09.04.2020, 20:16, Новости дня

Министерство здравоохранения назвало поваренную соль одним из рекомендованных средств для профилактики коронавируса.

В новых рекомендациях Минздрава говорится, что хлорид натрия следует использовать для создания изотонического раствора, которым можно орошать слизистую оболочку носа. Такая процедура снижает количество как бактериальных, так и вирусных возбудителей инфекционных заболеваний, информирует РИА «Новости».

Также специалисты обращают внимание на необходимость соблюдения правил личной гигиены. Следует мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.

В Минздраве также выделили шесть препаратов для лечения COVID-19. Это хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир + ритонавир, азитромицин в комбинации с гидроксихлорохином и препараты интерферонов.

Ранее профессор заявил, что единственным эффективным способом профилактики коронавируса является вакцинация.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.