Путин уволил начальника следственного департамента МВД

09.04.2020, 20:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин снял генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.

Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел Российской Федерации – начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел», – говорится в указе.

Романов стал начальником следственного департамента в январе 2017 года. Глава МВД Владимир Колокольцев говорил, что Романов «досконально знает работу следственных подразделений, обладает большим стажем работы и высоким профессиональным уровнем», а также «хорошими моральными качествами».