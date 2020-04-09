Путин уволил начальника следственного департамента МВД
09.04.2020, 20:16, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин снял генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел Российской Федерации – начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел», – говорится в указе.
Романов стал начальником следственного департамента в январе 2017 года. Глава МВД Владимир Колокольцев говорил, что Романов «досконально знает работу следственных подразделений, обладает большим стажем работы и высоким профессиональным уровнем», а также «хорошими моральными качествами».
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