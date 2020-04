Мнение: Пейзаж перед битвой (3). Пометки на карте

"…Что бы ни совершилось, всегда окажется, что это самое было предвидено и приказано"

Лев Толстой "Война и мир"

1 часть. Пейзаж перед битвой. Китай vs США

2 часть. Пейзаж перед битвой (2) Россия vs США

В 3-й части планировал дать описание "колонны", представляющей из себя конгломерат ТНК, неоколониалистов, банкстеров, лобби ВПК, "социал-дарвинистов", идеологической обслуги. Но прежде, чем приступить к раскрытию темы, прежде, чем написать финальную часть цикла, необходимо дополнительно прояснить некоторые моменты, имеющие отношение к первым двумя частям цикла.

Масштаб происходящих у нас на глаза событий огромен, и я бы не стал его сравнивать даже с 1-м изданием Глобальной депрессии.

Дела нынче обстоят гораздо серьезней, и драматичней. Наблюдаемое нами фактическое обрушение устоявшейся сферы международного разделения труда (МРТ), слом системы экономических и международных отношений, региональных и даже местных цепочек – серьезнейшее испытание. Для всех без исключения: от пенсионеров, простых граждан, до небедных людей, от небольших стран, находившихся на периферии мирового трека, до "исключительных" государств и блоков вроде ЕС.

Но при всем этом, на выходе ситуация изменится кардинально. Одни выйдут из кризиса еще более сильными и закаленными. Другие, затянув потуже пояса, останутся на периферии. Третьи – потеряют многое из того, что "нажито непосильным трудом" ("три магнитофона, три портсигара отечественных, куртка замшевая") (с)

Крайне важно оказаться в числе первых.

И здесь, наряду с навыками, знаниями, умениями и прочими важными в кризисные времена составляющими, не лишней будет и информация (не всякая, а полезная).

Пометки на карте будущих боевых действий

Почему сейчас, спустя три с лишним месяца после выбранной мною для моментального снимка даты, нам столь важно определиться с дислокацией и планами мировых Акторов? Отвечаю.

Существовавший на 2008 год базовый сценарий глобалистам реализовать не удалось. Развести на бусы, зеркальца и прочие мелкие ништяки правящих нынче в Китае и России не получилось. И не получится, поскольку и руководство Китая, и "Путин" в последние годы изрядно поднаторели в искусстве разводки.

С чем, собственно, коллективный Запад регулярно сталкивается, и что их бесит более всего (именно то, что их обслуживают по введенным в обиход ими же понятиям).

Китай vs США. Дополнение

Поднебесная, имея в тылу союзный на данном этапе и вооруженный до зубов "боевой народ", конструирует собственную модель глобальной мировой экономики (важнейший элемент – "Один пояс – один путь"). При реализации которого уже в обозримом будущем именно Китай будет доминировать в мировой экономике, прямо или опосредствованно контролировать рыночные ниши и оказывать важнейшее влияние на мировое разделение труда.

В минувшем 2019-м году Китай столкнулся с серьезным вызовом – попытками внешних сил "шатать" Поднебесную через инспирированные протесты (Гонконг – самое наглядное, но не единственное проявление такого рода технологий). Одновременно западные глобалисты, пытаясь сдержать растущую экономическую мощь Китая, нанесли удар по перспективным высокотехнологичным проектам КНР.

В мая 2019 года Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайной ситуации для защиты коммуникационных сетей страны, внеся компанию китайский телекоммуникационный гигант Huawei в чёрный список. Формально этот акт направлен против одной большой (очень большой) китайской компании. Но даже ежу понятно, что власти Империи Добра намерены максимально затруднить сбыт любой высокотехнологичной продукции Made in China на территории США. Естественно, указивка из Вашингтона на этот счет была отправлена всем союзникам исключительной нации (каковые с разной степенью успешности уже вполне привычно стали саботировать поступившие из Вашингтона директивные указания).

Но сам по себе посыл понятен. Лидеры свободного мира показали (попытались это сделать) Китаю его место в сфере МРТ. Вы шьете одежду и выпускаете массовый ширпотреб (на который мы накрутим цену в наших воллмаркетах и запишем маржу в свой в ВВП). Ну а мы держим патенты и владеем ноу-хау на всех высокотехнологических направлениях. "Железо" будете делать вы на китайских фабриках, но бренды – наши, так что потом мы накрутим цены и запишем маржу по этому сектору опять же в наш ВВП.

Весь 2019 год прошел фактически под знаком торговой войны между США и КНР.

Трамп давил изо всех сил; он не мог отступиться, поскольку не за горами выборы, и ему нужны были хоть какие-то успехи на китайском фронте. В свою очередь, Си и верхушка КНР придерживались собственной долговременной стратегии: вежливо слушали, сдержанно улыбались, но продолжали вырезать куски прямо из тела выбранной жертвы (пытка "линчи").

Как видим, даже без нового коронавируса противоречия в отношениях двух самых мощных в экономическом плане Акторов достигли пиковых значений. В рамках существующей парадигмы – худо-бедно работающей сферы МРТ – имеющийся конфликт интересов разрешить невозможно.

Мировой экономике от всего этого сильно поплохело.

Как промежуточный итог: уже к началу наступающего 2020 года стало совершенно очевидно, что "Боливар не вынесет двоих".

"Караул! Хулиганы зрения лишают!"

Россия имеет лучшую с большим отрывом, самую современную армию в мире, боеготовность которой (и различных систем вооружения) проверена в реальных боевых условиях. Страна практически полностью обеспечила свою продовольственную безопасность; существенно снижена зависимость от импортных поставок, накоплены ресурсы, технологии и компетенции для намеченного этапа модернизационного (иновационного) развития.

На этом фоне отношения Москвы и Вашингтона деградировали чуть больше, чем полностью.

Тут важно отметить, что американские элиты (и западные в целом) тупо проипали момент, когда в отношении российских нарождающихся элит – бизнеса, чиновников, депутатов, нужно было использовать иные средства. А именно, преимущественно тактику "пряника".

Распахнуть для них свои объятия. Лобзаться с ними в десны, выделять щедрую квоту в глобальном общаке, позволять им многие шалости, всячески гладить по шерстке. Переманить их на свою сторону, с к у п и т ь кого только можно. Кормить с ложечки, угукать, как будто они любимые такие вот и единственные на свете малютки. Принять их, наконец, в клуб хозяевов. Дать посидеть за главным столом, пусть и на приставном стульчике) (отчасти это делалось в формате Джи-8, но уж слишком грубо, демонстративно-уничижительно – вспомните саммит в Австралии).

Надо было сделать все, чтобы российские постсоветские элиты стали воспринимать себя реально в качестве членов сообщества правильных пацанов.

Ну а вешать… "вешать потом".

Но персонажи, считающиеся себя вершителями судеб мира, оказались недальновидными. И это еще мягко сказано.

Теперь ситуация такова, что перекупить уже вполне себе национализированную элиту России либо Китая не получится. В существующих условиях у "правильных пацанов" имеется лишь одна опция: договориться о почетной капитуляции (зачеркнуто) переделе активов и сфер влияния.

Опять же, если на это хватит ума (нет). И если с таким решением, которое не должно размываться, иметь двойных трактовок, и дОлжно выполняться впредь неукоснительно, согласятся сами элиты Западного проекта. В рядах которых мы уже давно не наблюдаем единства (но об этом, в числе прочего, в одном из следующих материалов).

Кстати говоря, даже с "физическим" золотом у "хозяев денег" большие проблемы.

Постепенно, но неуклонно запасы Aurum'а переходят в хранилища банков Китая, России и некоторых других не соответствующих либеральному эталону стран.

Остается рисовать нолики и печатать, печатать, печатать бумажки с американскими президентами.

«Всё мое»,— сказало злато;

«Всё мое»,— сказал булат.

«Всё куплю»,— сказало злато;

«Всё возьму»,— сказал булат.

Гениальные строки Пушкина являются по сути рифмованным логлайном к сюжету грядущего Большого передела.

«Войны никто не хотел, война была неизбежна»

Эти слова Барбары Такман из книги «Августовские пушки» как нельзя лучше подходят для описания последних месяцев, недель и дней минувшего года. С одной лишь поправкой: в наступающем 2020, в отличие от 1914, о применении такого способа разрешения накопившихся за предшествующие десятилетия межэлитных, межгосударственных, цивилизационных, сущностных проблем и противоречий, как "горячая война", не могло быть и речи.

Такой сценарий исключается напрочь: по причинам, некоторые из которых, самые существенные, я уже назвал. То есть, при помощи привычных средств – кольта, дубинки, авианосцев и "томагавков" теперь можно нагибать лишь "папуасов". Да и то, как мы видим, этот привычный для дяди Сэма и его вассалов арсенал прививания демократических ценностей и отъема ценностей реальных по факту уже не работает.

Для решения актуальных проблем, как их видят владельцы глобалистского дискурса, НАТО и военные ресурсы Запада (в широком смысле) в нынешних условиях – не годятся от слова совсем.

Любому сколь нибудь разумному (и объективному) человеку очевидно, что американцы и их партнеры по утехам БДСМ НАТО и разного рода групповому сексу коалициям последовательно огребли (только в этом веке) практически во всех местностях, куда они засунули свои загребущие лапы: Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Йемен.

Никаких военных действий с окопами через весь континент или варианта "сто тысяч смарт томахоков разбомбят Рашку" – не будет. Военные части и соединения стран НАТО выносим за скобки. В нынешних условиях это совершенно бесполезный инструмент, на который было потрачено – и попилено – ахуллиарды долларов и евро.

Евродамы, стоящие во главе практически всех европейских как бы армий, могут сколь угодно "сплочаться" на своих групповых снимках, но хардкорный секс с русским медведем это явно не то, о чем они мечтают.

You can’t make an omelette without breaking eggs

В 2020 году, среди прочего, должен (был) начаться интересный и довольно болезненный для некоторых процесс: опускание поднадоевшего всем бандоса в звездно-полосатом прикиде, конвертация военной мощи России и ее союзников (армии и флота), в конкретные активы.

США пришлось бы в течение года, максимум, двух убраться под улюканье публики из Афганистана и Ирака. Окончательно уйти из Сирии (во второй половине 2020-го). Попрощаться с идеей сменить власть в Венесуэле (1-е место по запасам нефти на планете). В Ливии с большей вероятностью было бы покончено с прозападным ПНС, а к власти бы пришел "пророссийский" и "проегипетский" маршал Хафтар.

А еще 2020 год – это год выборов в базовой стране глобалистского Западного проекта – США. В текущих условиях при накопленных внутри Штатов противоречиях президентские выборы в США обещали много "веселья".

Естественно, Трамп и его команда не собираются пускать "ослов" в Белый дом. Руководствуясь простым инстинктом самосохранения.

Во-первых, выпотрошат и "посодют".

Во-вторых, если на предстоящих выборах победит кандидат от демократов, то для всех республиканцев и их сторонников наступят тяжкие времена.

Американская "демшиза", придя к власти, устроит тотальную чистку. Под тем или иным предлогом будет установлена фактически либеральная диктатура (с элементами оголтелого популизма, шпиономании, левацких идей, "зеленой экономики" и прочего неотроцкизма в самой острой форме). Начнутся массовые посадки, репрессии, люстрации, охота на ведьм.

"Редники", соответственно, возьмутся за оружие.

И далее со всеми остановками – до конечной станции "Разъединенные Штаты Америки".

Резюмирую в этой части

По состоянию на начало 2020 года элиты, продвигающие глобалистский проект, равно как и действующая администрация США, оказались перед тяжелым выбором. Их геополитические конкуренты на фоне отложенного мирового Суперкризиса подготовили почву для нового раздела сфер влияния – со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

В отличие от происходивших ранее в человеческой истории сюжетов, опция "Война" в ее классическом виде в качестве неприятного, но спасительного выхода из сложившегося положения для западных элит – отсутствует.

Естественно, сдавать без боя свои позиции США и западная глобалистская элита не собираются.

В финальной части данного цикла коснусь следующих моментов:

= Жаба vs гадюка – что помешало "дарвинистам" реализовать их планы; производственники и сбытовики против оптимизаторов.

= Зачем Джордж Буш-младший совершил однажды невероятный для себя подвиг – прочитал целую книгу. Что это была за книга? И как это связано с эпидемиологией, вирусами и стратегическим запасом медицинских масок в США?

= Типизация поведенческих моделей – какие действия предпринимают в преддверии намечаемого "песца" представители отдельных наций, и что придумали на этот счет "общечеловеки".

= Биполярное расстройство как симптом поражения "коллективного бессознательного" глобалистов – на примере отдельно взятого "знакового" деятеля.

= Цели и задачи администрации США и их политических соперников на 2020 год.

= Что болтается в проруби (подсказка – ЕС).

= Цели и задачи "Короны".

P.S. Будьте здоровы, берегите себя и близких.