 

«Москвичами стать не удалось»: Макарские рассказали, почему променяли столицу на Сергиев Посад

09.04.2020, 20:09, Разное

Не так давно Антон и Виктория Макарские решили переехать из Москвы в Сергиев Посад. По словам артиста, они жили в столице довольно долго, но им так и не удалось «стать моквичами».
Что касается нового места жительства, то супругам город очень понравился. «Несмотря на то, что жизнь в мегаполисе очень интересная, всегда приятно вернуться домой, где более тихая атмосфера и другой ритм жизни. В этом плане, Сергиев Посад очень подходит нашей семье», – отметил Антон Макарский. Супруга исполнителя Виктория Макарская полностью согласна с его мнением.

Впервые знаменитая пара посетила данный город, когда приехала навестить своего знакомого иеродьякона, затем было принято решение перебраться жить в это место. К слову, в Сергиевом Посаде сейчас проживают и люди, помогающие супругам организовывать их концерты. Семейство Макарских в ближайшее время хотело бы построить здесь киностудию и дома для жизни.



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