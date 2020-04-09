В Подмосковье запретили посещать кладбища перед Вербным воскресением

09.04.2020, 20:08, Новости дня

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев усилил меры по борьбе с коронавирусом, по примеру Москвы временно запретив посещение кладбищ на Вербное воскресенье.

Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом. Так, по согласованию с другими субъектами граждан из других регионов, которые прибыли в аэропорты Московской области, будут доставлять к месту их проживания для организации карантина или самоизоляции, следует из постановления.

Кроме того, для волонтеров организуют бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Также временно приостановлено посещение гражданами кладбищ на Вербное воскресенье.

«Временно приостановлено посещение гражданами определенных по перечню кладбищ, за исключением случаев захоронения, в том числе участия в похоронной процессии», – передает ТАСС сообщение пресс-службы губернатора и правительства региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что перед Вербным воскресеньем кладбища в столице закроют для посещения. В РПЦ одобрили эти меры.

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