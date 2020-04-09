 

Грузинская оппозиция напомнила властям о русских школах в стране

09.04.2020, 20:08, Новости дня

Власти Грузии в условиях пандемии коронавируса оказывают недостаточно внимания проживающим в стране этническим меньшинствам, сообщила член оппозиционного движения «Лело» София Шаманиди, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По ее словам, «власти предложили дистанционные телевизионные уроки для школьников только на грузинском языке, забыв о наличии в стране русских, азербайджанских и армянских школ».

«С чем мы имеем дело? С безответственностью? С сегрегацией соотечественников? Призываю Минпрос обеспечить интерес всех школьников, невзирая на их происхождение», – сообщила она.

Между тем, в последнее время представители аппарата Госминистра по примирению и гражданскому равноправию активно работают в местах компактного проживания национальных меньшинств в Грузии, подробно информируя их на разных языках о стоящих перед страной вызовах из-за пандемии и об ограничениях режима ЧП, введенного в Грузии 21 марта.

В Грузии коронавирусом заболело 218 человек, 50 излечились, трое скончались.



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