В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях могут ввести комендантский час – мэр Ивано-Франковска

09.04.2020, 20:06, Новости дня

Власти Украины рассматривают возможность введения комендантского часа в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 9 апреля в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

“Вводятся чрезвычайные меры на выходные дни для того, чтобы разорвать цепь. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на совещании с премьер-министром. Больше деталей, очевидно, будем знать завтра, после совещания с президентом Украины”, – сказал городской голова.

По его словам, во время конференции с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсуждалось продление режима карантина во всей стране до начала мая, но конкретная дата отмены ограничений не звучала.

Оперативно про стан справ (09.04.202016:00) Posted by Руслан Марцінків on Neljapäev, 9. aprill 2020

По состоянию на утро 9 апреля коронавирус в Украине подтвержден у 1892 человек, из которых 57 скончались, 45 выздоровели. В Ивано-Франковской области выявлено 218 случаев заболевания, в Тернопольской – 169, во Львовской – 36.