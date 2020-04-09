Внеочередное заседание Рады может пройти 13 апреля

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09.04.2020, 20:06, Новости дня

Внеочередная сессия Верховной Рады Украины может состояться в понедельник, 13 апреля. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура.

“Предварительно мы с коллегами договорились, что заседание Верховной Рады состоится в понедельник в 12.00”, – сказал он.

Качура добавил, что проект изменений в госбюджет Украины на 2020 год в связи с эпидемией коронавируса и вызванного этой эпидемией кризиса “на 95% согласован с нашими коллегами”.

“Совершенно вероятно, что мы проголосуем его в понедельник, а до конца недели состоится согласительный совет между руководителями всех фракций”, – заявил депутат.

По его словам, на сессии также может быть принята программа деятельности Кабинета Министров на текущий год. По оценке Качуры, этот документ готов приблизительно на 90%.

Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что на ближайшей внеочередной сессии парламента может быть принят законопроект, запрещающий возврат национализированных банков предыдущим владельцам, необходимый для продолжения сотрудничества с МВФ.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этого законопроекта позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с Украиной о кредите.

По словам президента Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов Украина может получить $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи МВФ увеличена до $8 млрд. С учетом помощи от Всемирного банка и других доноров Украина может рассчитывать на $10 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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