 

В Италии за сутки от коронавируса скончалось более 600 человек

09.04.2020, 20:06, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 610 человек. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Таким образом, общее количество погибших за время эпидемии достигло 18 279 человек. Выздоровело 28 470 пациентов с COVID-19. 

Общее число заболевших (с учетом умерших и выздоровевших) достигло 143 626 человек. 

Продолжают болеть 96 877 человек (+1615 по сравнению со вчерашним днем), из них 64 873 пациента лечатся дома (+1789), 28 399 госпитализированы с симптомами (-86), еще 3605 находятся в отделениях интенсивной терапии (-88).

Таким образом, Италия занимает первое место в мире по количеству жертв коронавируса и третье по числу заболевших, уступая США и Испании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших в мире превысило 1,5 млн человек, из которых 90 057 умерли, 340 630 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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