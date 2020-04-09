 

Сотрудники волгоградской больницы опровергли фейк о нехватке средств индивидуальной защиты

09.04.2020, 19:53, Новости дня

Сотрудники центральной районной больницы города Калач-на-Дону в Волгоградской области опровергли заявление своей коллеги Татьяны Реввы об отсутствии в медучреждении средств индивидуальной защиты.

Ревва распространила в социальных сетях информацию о том, что медики Калачевской ЦРБ якобы не готовы к приему больных коронавирусом, поскольку у них якобы нет достаточного количества масок, антисептиков, защитных костюмов, передает «Ридус».

В ответ на пост Реввы врачи Калачевской ЦРБ выложили в Сеть видео, где наглядно продемонстрировали имеющиеся у них запасы СИЗ и техническую оснащенность медучреждения.

Cозданный при поддержке блогера Алексея Навального «Альянс врачей» стал фигурантом нескольких скандалов и неоднократно критиковался представителями медицинского сообщества. 



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