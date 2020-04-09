Исследователи создали пластырь для восстановления сердца после инфаркта

09.04.2020, 19:53, Разное

Американские исследователи разработали конструкцию уникального пластыря, способного обеспечить восстановление сердца после инфаркта. Составляющие нового средства были изготовлены как из натуральных, так и из искусственных материалов.

Отправной точкой исследовательской работы ученых, представляющих Университет штата Северная Каролина (США), стала необходимость обеспечения инновационного подхода в лечении ишемии сердца, остающейся одной из самых распространенных причин смертности людей в мире. В ходе этого заболевания артерия, обеспечивающая снабжение сердечной мышцы кровью, зачастую становится заблокированной. Более того, при долговременном протекании данного явления сердечные ткани могут столкнуться с недостатком кислорода, провоцирующим инфаркт миокарда. В качестве эффективного решения специалистами была разработана специальная накладка-пластырь, созданная на базе клеточной матрицы. Примечательно, что сама матрица изготовлена из миокарда свиньи, а стромальные клетки – сгенерированы искусственным путем.

Эксперименты, проведенные на мышах и свиньях, показали, что изготовленный пластырь не уступает по эффективности клеточной терапии. При этом, по мнению экспертов, хранение нового средства перед операционным вмешательством является процессом куда более простым и дешевым. Отмечается также, что даже замораживание пластыря на срок до 28-ми дней не лишало его запланированных медиками полезных свойств.