У восьми священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус

09.04.2020, 19:53, Новости дня

Восемь священников Московской епархии получили положительные результаты теста на коронавирус, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«На 9 апреля 2020 года коронавирус выявлен в общей сложности у восьми священнослужителей Московской епархии. Еще у трех священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден», – говорится в сообщении группы в ее официальном Telegram-канале.

Как уточнили в рабочей группе, вирус подтвержден у священников храмов иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском и Вознесения Господня на Гороховом Поле, а также Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, преподобного Симеона Столпника за Яузой и святого апостола Андрея Первозванного в Метрогородке.

«Прихожанам этих храмов напоминаем про необходимость быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться. Просим молитв о здравии болящих клириков и всех страждущих от коронавирусной инфекции», – отмечено в сообщении.

Как сообщалось ранее, трое священников Московской епархии заразились коронавирусом. Во избежание распространения инфекции РПЦ поддержала запрет на посещение кладбищ в Москве в Вербное воскресенье.

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