 

Huawei анонсировала свою кредитную карту вслед за Apple

09.04.2020, 19:53, Разное

Накануне в Китае прошла пресс-конференция, на которой были анонсированы флагманские девайсы серии Huawei P40. Помимо этого, разработчики заявили о скором выходе собственной кредитной карты. Таким образом, они стремятся не отставать от Apple.
Стоит напомнить, что запуск Apple Card состоялся еще в 2019 году: «яблочная» корпорация тогда объединилась с банком Goldman Sachs и Mastercard. Впрочем, карты действуют лишь в США, и пока расширений географии ждать не стоит. Huawei Card появится в двух вариантах: виртуальном и физическом – смартфоны бренда смогут хранить любую информацию о карте в тех же «защищенных анклавах», где обрабатываются мобильные платежи. В качестве платежной системы будет задействована UnionPay.

При этом, плата за обслуживание карты в первый год использования не взимается. Это же распространяется и на пользователей, тратящих определенные суммы посредством Huawei Pay.



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